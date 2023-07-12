(Кожанова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Кожанов Яков Ефимович
Мать: Марья Ларионовна
Бракосочетание
29.06.1873
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Солодухина Евфросинья Федоровна
Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно