(Кожанова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожанова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кожанов Яков Ефимович

Мать: Марья Ларионовна

Бракосочетание
29.06.1873

Муж: Кривов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кривов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кривов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Солодухина Евфросинья Федоровна

Отец ребёнка: Кривов Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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