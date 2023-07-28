Кривов Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кривов Григорий Исаевич
Мать: Параскева Осиповна
Бракосочетание
29.06.1873
Жена: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Солодухина Евфросинья Федоровна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно