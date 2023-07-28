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Кривов Федор Григорьевич

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кривов Григорий Исаевич

Мать: Параскева Осиповна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.06.1873

Жена: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кривов Василий Федорович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кривов Иван Федорович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Солодухина Евфросинья Федоровна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно