Малых (Рогозникова) Прасковья Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Рогозникова) Прасковья Евфимовна

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Место рождения

Поедуги, Суксунский район

Дата рождения

05.08.1873

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1873

Отец: Рогозников Евфим Зотьевич

Мать: Рогозникова Евфимия Ивановна

Поедуги, Суксунский район
Бракосочетание
12.02.1892

Муж: Малых Яков Григорьевич

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Священник Николай Попов
Рождение ребёнка
14.02.1901

Дочь: Никифорова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич

Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Малых Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич

Молотовская Обл., Саксянский Р-Н
Рождение ребёнка
1906

Сын: Малых Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконогова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич

Смерть
После 1906
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