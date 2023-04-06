Малых (Рогозникова) Прасковья Евфимовна
Место рожденияПоедуги, Суксунский район
Дата рождения05.08.1873
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1873
Поедуги, Суксунский район
Бракосочетание
12.02.1892
Священник Николай Попов
Рождение ребёнка
14.02.1901
Дочь: Никифорова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1902
Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич
Молотовская Обл., Саксянский Р-Н
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Малых Яков Григорьевич
Смерть
После 1906