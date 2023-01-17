деревня Тохтарево, деревня Тохтарево, Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тохтарево

Суксунский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3074Тохтаревское (Монастырь), сел.при р. Сылве.781356181181Церковь православная 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Верхне-Суксунская волость
1014. Тохтаревское (Монастырь), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 59, жителей 420, 2 церкви православных, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Суксунский район
347426Тохтареводеревня57°10'00"57°28'00"O-40-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Суксунский муниципальный район, Поедугинское сельское поселение
57651422106д Тохтареводеревня
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