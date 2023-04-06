Щелконогова (Малых) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малых Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелконогов Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1977