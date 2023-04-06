Щелконогова (Малых) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелконогова (Малых) Наталья Яковлевна

Щелконогова (Малых) Наталья Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малых Яков Григорьевич

Мать: Малых Прасковья Евфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелконогов Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close