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Малых Михаил Яковлевич

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Место рождения

Молотовская Обл., Саксянский Р-Н

Дата рождения

21.11.1902

Дата смерти

16.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902

Отец: Малых Яков Григорьевич

Мать: Малых Прасковья Евфимовна

Молотовская Обл., Саксянский Р-Н
Военная служба
28.03.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Могутова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Малых Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник 4 разряда
Смерть
16.07.1944
Похороны
Неизвестно
Мацевичи, Литва
Северная окраина, одиночная могила
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