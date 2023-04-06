Малых Михаил Яковлевич
Место рожденияМолотовская Обл., Саксянский Р-Н
Дата рождения21.11.1902
Дата смерти16.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902
Отец: Малых Яков Григорьевич
Молотовская Обл., Саксянский Р-Н
Военная служба
28.03.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Могутова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Малых Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Анна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник 4 разряда
Смерть
16.07.1944
Похороны
Неизвестно
Мацевичи, Литва
Северная окраина, одиночная могила