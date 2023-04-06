Могутова (Малых) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малых Михаил Яковлевич
Мать: Малых Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могутов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могутов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Могутов Григорий
Смерть
Неизвестно