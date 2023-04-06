Могутова (Малых) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могутова (Малых) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малых Михаил Яковлевич

Мать: Малых Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могутов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могутов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могутов Григорий

Смерть
Неизвестно
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