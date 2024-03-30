Надточий Григорий Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточий Григорий Митрофанов

Место рождения

Любеч

Дата рождения

16.11.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902 ст.

Отец: Надточей Митрофан Фёдоров

Мать: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
09.05.1922

Сын: Надточий Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Надточий Екатерина Семёновна

с. Любеч, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надточий Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Надточий Екатерина Семёновна

Любеч
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надточий Екатерина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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