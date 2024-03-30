Надточий Григорий Митрофанов
Место рожденияЛюбеч
Дата рождения16.11.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902 ст.
Любеч
Рождение ребёнка
09.05.1922
Сын: Надточий Олег Григорьевич
Мать ребёнка: Надточий Екатерина Семёновна
с. Любеч, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надточий Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Надточий Екатерина Семёновна
Любеч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно