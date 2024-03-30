Надточий Олег Григорьевич
Место рожденияс. Любеч, Черниговская обл.
Дата рождения09.05.1922
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922
с. Любеч, Черниговская обл.
Бракосочетание
1942
Жена: Надточий Лилия Захаровна
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна
Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна
г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна
Смерть
1994
г. Чернигов