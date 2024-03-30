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Надточий Олег Григорьевич

Место рождения

с. Любеч, Черниговская обл.

Дата рождения

09.05.1922

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922

Отец: Надточий Григорий Митрофанов

Мать: Надточий Екатерина Семёновна

с. Любеч, Черниговская обл.
Бракосочетание
1942

Жена: Надточий Лилия Захаровна

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна

Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна

г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Надточий Лилия Захаровна

Смерть
1994
г. Чернигов
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