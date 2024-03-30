Надточий (Король) Лилия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточий (Король) Лилия Захаровна

Место рождения

г. Житомир

Дата рождения

20.04.1923

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923

Отец: Король Захар Степанович

Мать: не указана

г. Житомир
Бракосочетание
1942

Муж: Надточий Олег Григорьевич

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Уссурийск
Смерть
1995
г. Алма-Ата
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