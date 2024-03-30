Надточий (Король) Лилия Захаровна
Место рожденияг. Житомир
Дата рождения20.04.1923
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923
Отец: Король Захар Степанович
г. Житомир
Бракосочетание
1942
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
Бурятия
Рождение ребёнка
25.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Уссурийск
Смерть
1995
г. Алма-Ата