Король Захар Степанович
Место рожденияКиев
Дата рождения1893
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Король Степан
Киев
Рождение ребёнка
20.04.1923
Дочь: Надточий Лилия Захаровна
г. Житомир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
начальник управления сельского хозяйства
Смерть
1964
г. Алма-Ата