Король Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороль Захар Степанович

Король Захар Степанович

Место рождения

Киев

Дата рождения

1893

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Король Степан

Мать: не указана

Киев
Рождение ребёнка
20.04.1923

Дочь: Надточий Лилия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

г. Житомир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Михаил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Николай Захарович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Фёкла (Филя) (Степановна)

Работа или профессия
Неизвестно
начальник управления сельского хозяйства
Смерть
1964
г. Алма-Ата
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close