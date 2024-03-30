Надточий Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточий Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1922

Сын: Надточий Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Надточий Григорий Митрофанов

с. Любеч, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надточий Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Надточий Григорий Митрофанов

Любеч
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надточий Григорий Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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