Надточий Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1922
Сын: Надточий Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Надточий Григорий Митрофанов
с. Любеч, Черниговская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надточий Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Надточий Григорий Митрофанов
Любеч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно