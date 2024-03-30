Надточей (Подгорная) Мария Даниилова
Место рожденияЛюбеч
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.
Дочь: Стефанида Митрофанова
Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.
Сын: Надточей Феодосий Митрофанов
Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.
Дочь: Параксева Митрофанова
Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров
Любеч
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Сын: Надточий Григорий Митрофанов
Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров
Любеч
Смерть
Неизвестно