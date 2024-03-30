Надточей (Подгорная) Мария Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточей (Подгорная) Мария Даниилова

Место рождения

Любеч

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Любеч
Бракосочетание
01.11.1887 ст.

Муж: Надточей Митрофан Фёдоров

Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.

Дочь: Стефанида Митрофанова

Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Сын: Надточей Феодосий Митрофанов

Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.

Дочь: Параксева Митрофанова

Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров

Любеч
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Сын: Надточий Григорий Митрофанов

Отец ребёнка: Надточей Митрофан Фёдоров

Любеч
Смерть
Неизвестно
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