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Надточей Митрофан Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

14.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Надточей Фёдор Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1887 ст.

Жена: Надточей Мария Даниилова

Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.

Дочь: Стефанида Митрофанова

Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.

Сын: Надточей Феодосий Митрофанов

Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.

Дочь: Параксева Митрофанова

Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Сын: Надточий Григорий Митрофанов

Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Смерть
14.04.1911 ст.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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