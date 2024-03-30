Надточей Митрофан Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти14.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Надточей Фёдор Афанасьев
Бракосочетание
01.11.1887 ст.
Жена: Надточей Мария Даниилова
Рождение ребёнка
15.11.1889 ст.
Дочь: Стефанида Митрофанова
Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова
Любеч
Рождение ребёнка
14.08.1892 ст.
Сын: Надточей Феодосий Митрофанов
Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова
Любеч
Рождение ребёнка
11.10.1899 ст.
Дочь: Параксева Митрофанова
Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова
Любеч
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Сын: Надточий Григорий Митрофанов
Мать ребёнка: Надточей Мария Даниилова
Любеч
Смерть
14.04.1911 ст.
Причина смерти: от воспаления лёгких