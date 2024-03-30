Надточей Феодосий Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточей Феодосий Митрофанов

Место рождения

Любеч

Дата рождения

14.08.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892 ст.

Отец: Надточей Митрофан Фёдоров

Мать: Надточей Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
02.02.1914 ст.

Дочь: Вера Феодосиева

Мать ребёнка: Мария Даниилова

Любеч
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.

Сын: Надточей Владимир Феодосиев

Мать ребёнка: Мария Даниилова

Любеч
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Даниилова

Смерть
Неизвестно
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