Надточей Феодосий Митрофанов
Место рожденияЛюбеч
Дата рождения14.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892 ст.
Любеч
Рождение ребёнка
02.02.1914 ст.
Дочь: Вера Феодосиева
Мать ребёнка: Мария Даниилова
Любеч
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.
Сын: Надточей Владимир Феодосиев
Мать ребёнка: Мария Даниилова
Любеч
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Даниилова
Смерть
Неизвестно