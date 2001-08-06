Толмачев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1912 ст.
Дата смерти06.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1912 ст.
627-269-240-47об-48 ГАРО Рязань
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
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Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/?last_name=Толмачев&first_name=Дмитрий&middle_name=Васильевич&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilei... Показать все
Образование
Неизвестно
сдал экзамен на машиниста январь 1944 Казахстская железная дорога
Образование
Неизвестно
сдал экзамен на помощника машиниста 15.09.1941 Турк. Сиб. железная дорога
Крещение
16.10.1912
Восприемники: Крестные: крестьянин Михаил Иванов Подольский и жена крестьянина Параскева Иосифова Маркова
Образование
До 1936
неполная средняя школа | сейчас Сасово - Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1947
Сын: Толмачев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кабанихина (Желязко) Раиса Степановна
Бракосочетание
23.01.1947
Работа или профессия
С 03.12.1948 по 11.06.1949
кочегар местного котла
Работа или профессия
С 21.10.1949 по 01.01.1950
машинист паровоза
Работа или профессия
С 16.05.1950 по 15.06.1953
машинист паровоза
Работа или профессия
С 22.06.1953 по 17.01.1955
Барнаульский меланжевый комбинат ЖДО
Развод
Около 1955
Работа или профессия
С 02.01.1955 по 18.01.1956
машинист паровоза
Работа или профессия
С 07.03.1956
машинист паровоза | уход на пенсию
Рождение ребёнка
06.04.1959
Дочь: Лунина (Третьякова) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: (Третьякова) Антонина Карловна
Смерть
06.08.2001