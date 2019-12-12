Кабанихина (Желязко) Раиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанихина (Желязко) Раиса Степановна

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Место рождения

ст. Арысь Каз ССР

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

20.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: Желязко Степан Алексеевич

Мать: Желязко Степанида Саввишна

ст. Арысь Каз ССР
Образование
С 1933 по 1936
им. Ворошилова
неполная средняя школа
Образование
С 1936 по 1940
Алма-Атинский техникум железнодорожного транспорта Министерства Путей Сообщения
среднее специальное | техник по движению и грузовой работе
Бракосочетание
03.07.1940

Муж: Кабанихин (kabanikhin) Леонид Сергеевич (Leonid Sergeyevich)

Алма-Ата
Сталинской Райбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
08.05.1941

Дочь: Гордеева Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Кабанихин (kabanikhin) Леонид Сергеевич (Leonid Sergeyevich)

Алма-Ата
Рождение ребёнка
08.01.1947

Сын: Толмачев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Васильевич

Джамбул
Бракосочетание
23.01.1947

Муж: Толмачев Дмитрий Васильевич

Джамбул
Развод
Около 1955

Муж: Толмачев Дмитрий Васильевич

Смерть
20.01.1986
Барнаул
Похороны
Неизвестно
Михайловское клаббище
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