Кабанихина (Желязко) Раиса Степановна
Место рожденияст. Арысь Каз ССР
Дата рождения12.12.1921
Дата смерти20.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
ст. Арысь Каз ССР
Образование
С 1933 по 1936
им. Ворошилова
неполная средняя школа
Образование
С 1936 по 1940
Алма-Атинский техникум железнодорожного транспорта Министерства Путей Сообщения
среднее специальное | техник по движению и грузовой работе
Бракосочетание
03.07.1940
Алма-Ата
Сталинской Райбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
08.05.1941
Дочь: Гордеева Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Кабанихин (kabanikhin) Леонид Сергеевич (Leonid Sergeyevich)
Алма-Ата
Рождение ребёнка
08.01.1947
Сын: Толмачев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Толмачев Дмитрий Васильевич
Джамбул
Бракосочетание
23.01.1947
Джамбул
Развод
Около 1955
Смерть
20.01.1986
Барнаул
Похороны
Неизвестно
Михайловское клаббище