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Толмачева (Кавылина) Наталья Константиновна

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Место рождения

Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

28.08.1887 ст.

Дата смерти

03.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887 ст.

Отец: Кавылин Константин Егорович

Мать: Кавылина (Климентова) Параскева Иосифовна

Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич

Бракосочетание
1905 ст.

Муж: не указан

Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.?.1905 ст.

Дочь: Толмачева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич

Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
24.10.1905

Муж: Толмачев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.

Сын: Толмачев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич

Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния
627-269-240-47об-48 ГАРО Рязань
Смерть
03.11.1974

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