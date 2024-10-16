Толмачева (Кавылина) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1887 ст.
Дата смерти03.11.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич
Бракосочетание
1905 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.?.1905 ст.
Дочь: Толмачева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич
Бракосочетание
24.10.1905
Рождение ребёнка
15.10.1912 ст.
Сын: Толмачев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Толмачев Василий Васильевич
627-269-240-47об-48 ГАРО Рязань
Смерть
03.11.1974