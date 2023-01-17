Хоменко Дмитрий Сазонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хоменко Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоменко Агафья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Смерть
Неизвестно