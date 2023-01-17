Хоменко Дмитрий Сазонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Дмитрий Сазонтов

Хоменко Дмитрий Сазонтов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Хоменко Сазонт Иванов

Мать: Хоменко Ефросинья Федорова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хоменко Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хоменко Харитон Дмитриев

Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1799

Сын: Хоменко Кондрат Дмитриев

Мать ребёнка: Хоменко Агафья Иванова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Агафья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close