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Хоменко Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хоменко Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Хоменко Дмитрий Сазонтов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1795

Сын: Хоменко Харитон Дмитриев

Отец ребёнка: Хоменко Дмитрий Сазонтов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1799

Сын: Хоменко Кондрат Дмитриев

Отец ребёнка: Хоменко Дмитрий Сазонтов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Дмитрий Сазонтов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Смерть
Неизвестно
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