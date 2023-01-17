Хоменко Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Сазонтовна
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Доминикия Сазонтовна
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Сазонтова
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Сазонтовна
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Сазонова
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ирина Сазонова
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Сазонова
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Сазонова
Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1803