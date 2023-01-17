Хоменко Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Ефросинья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Сазонтовна

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Доминикия Сазонтовна

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Хоменко Филипп Сазонтов

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Сазонтова

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Сазонтовна

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Сазонова

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ирина Сазонова

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1768

Сын: Хоменко Дмитрий Сазонтов

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Сазонова

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Сазонова

Отец ребёнка: Хоменко Сазонт Иванов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Сазонт Иванов

Смерть
После 1803
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