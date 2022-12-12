Хоменко Сазонт Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоменко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Сазонтовна
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Доминикия Сазонтовна
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Сазонтова
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Сазонтовна
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Сазонова
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ирина Сазонова
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрона Сазонова
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Сазонова
Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1796
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827