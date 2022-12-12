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Хоменко Сазонт Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоменко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Сазонтовна

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Доминикия Сазонтовна

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Хоменко Филипп Сазонтов

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Сазонтова

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Сазонтовна

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Сазонова

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ирина Сазонова

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1768

Сын: Хоменко Дмитрий Сазонтов

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрона Сазонова

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Сазонова

Мать ребёнка: Хоменко Ефросинья Федорова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 379 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1760-1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Ефросинья Федорова

Смерть
До 1796
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
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