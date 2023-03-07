Караулов Николай Аполлонович
Место рождения
Дата рождения09.06.1871
Дата смерти17.04.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1871
Отец: Караулов Аполлон Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1893 ст.
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Караулов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.
Сын: Караулов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Караулов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна
Место жительства
По 1921
Место жительства
С 1921 по 1923
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1923 по 1931
Смерть
17.04.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область