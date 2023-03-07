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Караулов Николай Аполлонович

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Место рождения

Томаша, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.06.1871

Дата смерти

17.04.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1871

Отец: Караулов Аполлон Михайлович

Мать: не указана

Томаша, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1893 ст.

Жена: Караулова Александра Аполлоновна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Караулов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.

Сын: Караулов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Караулов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Караулова Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1923
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1923 по 1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.04.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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