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Караулов Михаил Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900 ст.

Отец: Караулов Николай Аполлонович

Мать: Караулова Александра Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
21.10.1900 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещен в Зосимо-Савватиевской градской церкви. Восприемники: воспитанник 5 класса Вологодской Духовной Семинарии Павел Аполлониевич Углецкий и жена священника Вологодского Успенского женского монастыр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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