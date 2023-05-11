Караулов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900 ст.
Крещение
21.10.1900 ст.
Крещен в Зосимо-Савватиевской градской церкви. Восприемники: воспитанник 5 класса Вологодской Духовной Семинарии Павел Аполлониевич Углецкий и жена священника Вологодского Успенского женского монастыр... Показать все
Смерть
Неизвестно