Караулова (Углецкая) Александра Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти16.09.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Около 1893 ст.
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Караулов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.
Сын: Караулов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Караулов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович
Смерть
16.09.1902 ст.