Караулова (Углецкая) Александра Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова (Углецкая) Александра Аполлоновна

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Место рождения

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

16.09.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Углецкий Аполлоний Алексеевич

Мать: Углецкая Августа Алексеевна

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Около 1893 ст.

Муж: Караулов Николай Аполлонович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Караулов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1900 ст.

Сын: Караулов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Караулов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Караулов Николай Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.09.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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