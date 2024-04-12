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(Иванова) Иулиания

Место рождения

Крутово, Томсинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
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Место
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Рождение
Около 1852

Отец: (?) Иван

Мать: не указана

Крутово, Томсинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
22.01.1871

Муж: Иванов Прохор

Витебская губерния, Себежский уезд, Прихабская волость, Прихабская церковь
Witnesses:Поручители со стороны невесты - Никита Павлов и Павел Никифоров из д. Крутова
Рождение ребёнка
Между 01.02.1872 и 01.02.1873

Сын: Прохоров Антон

Отец ребёнка: Иванов Прохор

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Прохоров Иоанн

Отец ребёнка: Иванов Прохор

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Иванов Прохор

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иванов Прохор

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Возможное место рождения
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Прохоров Артемий

Отец ребёнка: Иванов Прохор

Смерть
Около 1922
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