(Иванова) Иулиания
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1871
Муж: Иванов Прохор
Витебская губерния, Себежский уезд, Прихабская волость, Прихабская церковь
Witnesses:Поручители со стороны невесты - Никита Павлов и Павел Никифоров из д. Крутова
Рождение ребёнка
Между 01.02.1872 и 01.02.1873
Сын: Прохоров Антон
Отец ребёнка: Иванов Прохор
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Рождение ребёнка
05.01.1875
Сын: Прохоров Иоанн
Отец ребёнка: Иванов Прохор
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Иванов Прохор
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иванов Прохор
Возможное место рождения
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Прохоров Артемий
Отец ребёнка: Иванов Прохор
Смерть
Около 1922