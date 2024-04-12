Прохоров Антон
Место рождения
Дата рожденияМежду 01.02.1872 и 01.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 01.02.1872 и 01.02.1873
Отец: Иванов Прохор
Мать: Иулиания
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Бракосочетание
10.01.1894
Жена: Василиса Авраамиевна
Указано лет жениху - 23, невесте - 21, невеста указана как Васса Авраамова
Рождение ребёнка
31.10.1894
Сын: Прохоров Егор
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Другие источники - д. Вязовки
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ?????????????? Марфа
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Рождение ребёнка
30.05.1907
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Место жительства
28.04.1908
Кубеинский участок, Шалинская волость, Красноярский уезд
Согласно проходному свидетельству
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Прохоров Макар
Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна
Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
24 марта 1914 по старому стилю
Смерть
Неизвестно