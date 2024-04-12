Прохоров Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Антон

Прохоров Антон

Место рождения

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Между 01.02.1872 и 01.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1872 и 01.02.1873

Отец: Иванов Прохор

Мать: Иулиания

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Бракосочетание
10.01.1894

Жена: Василиса Авраамиевна

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Указано лет жениху - 23, невесте - 21, невеста указана как Васса Авраамова
Рождение ребёнка
31.10.1894

Сын: Прохоров Егор

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Другие источники - д. Вязовки
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: ?????????????? Марфа

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Рождение ребёнка
30.05.1907

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Вязовик, Томсинская волость, Себежский уезд
Место жительства
28.04.1908
Кубеинский участок, Шалинская волость, Красноярский уезд
Согласно проходному свидетельству
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Прохоров Макар

Мать ребёнка: Василиса Авраамиевна

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
24 марта 1914 по старому стилю
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close