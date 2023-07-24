(?) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(?) Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Иулиания

Мать ребёнка: не указана

Крутово, Томсинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно