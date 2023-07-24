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(?) Иван
(?) Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Иванова) Иулиания
Около 1852 г.р.
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь:
Иулиания
Мать ребёнка: не указана
Крутово
, Томсинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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