Иванов Прохор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1846
Отец: (?) Иван
Бракосочетание
22.01.1871
Жена: Иулиания
Витебская губерния, Себежский уезд, Прихабская волость, Прихабская церковь
Witnesses:Поручители со стороны невесты - Никита Павлов и Павел Никифоров из д. Крутова
Рождение ребёнка
Между 01.02.1872 и 01.02.1873
Сын: Прохоров Антон
Мать ребёнка: Иулиания
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Рождение ребёнка
05.01.1875
Сын: Прохоров Иоанн
Мать ребёнка: Иулиания
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Иванов Николай
Мать ребёнка: Иулиания
Рождение ребёнка
Около 1876
Возможное место рождения
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Прохоров Артемий
Мать ребёнка: Иулиания
Смерть
Неизвестно