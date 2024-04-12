Иванов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Прохор

Иванов Прохор

Место рождения

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: (?) Иван

Мать: не указана

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1871

Жена: Иулиания

Витебская губерния, Себежский уезд, Прихабская волость, Прихабская церковь
Witnesses:Поручители со стороны невесты - Никита Павлов и Павел Никифоров из д. Крутова
Рождение ребёнка
Между 01.02.1872 и 01.02.1873

Сын: Прохоров Антон

Мать ребёнка: Иулиания

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Примечание - возраст исходя из записи о браке, на 10.01.1894 г. жениху 23 полных года
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Прохоров Иоанн

Мать ребёнка: Иулиания

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Иванов Николай

Мать ребёнка: Иулиания

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Иулиания

Бубны, Себежский муниципальный район, Псковская область
Возможное место рождения
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Прохоров Артемий

Мать ребёнка: Иулиания

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close