Иванов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875

Отец: Иванов Прохор

Мать: Иулиания

Смерть
Неизвестно
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