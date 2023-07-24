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Иванов Николай
Иванов Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1875
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иванов Прохор
Около 1846 г.р.
Мать
(Иванова) Иулиания
Около 1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875
Отец:
Иванов Прохор
Мать:
Иулиания
Смерть
Неизвестно
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