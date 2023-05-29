Шарепо Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Козлова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Шарепо Яков Петрович
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.
Дочь: Шарепо Степанида Петровна
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.
Дочь: Шарепо Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.
Сын: Шарепо Яков Петрович
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно