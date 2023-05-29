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Шарепо Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Козлова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Шарепо Яков Петрович

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.

Сын: Шарепо Никита Петрович

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.

Дочь: Шарепо Степанида Петровна

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.

Дочь: Шарепо Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1879 ст.

Сын: Шарепо Яков Петрович

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарепо Филипп Петрович

Отец ребёнка: Шарепо Пётр Степанович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарепо Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
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