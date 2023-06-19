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Шарепо Яков Петрович

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Шарепо Пётр Степанович

Мать: Шарепо Марина Степановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Шарепо Маланья Антоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Шарепо Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Антоновна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Дочь: Шарепо Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Антоновна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно