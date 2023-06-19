Шарепо Яков Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Шарепо Пётр Степанович
Мать: Шарепо Марина Степановна
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: Шарепо Маланья Антоновна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Дочь: Шарепо Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Антоновна
Смерть
Неизвестно