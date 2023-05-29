Шарепо (Васильева) Маланья Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1875 ст.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Муж: Шарепо Яков Петрович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Яков Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Дочь: Шарепо Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Шарепо Яков Петрович
Смерть
Неизвестно