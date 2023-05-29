Шарепо (Васильева) Маланья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарепо (Васильева) Маланья Антоновна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

16.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1875 ст.

Отец: Васильев Антон Васильевич

Мать: Васильева Агафья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Шарепо Яков Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Шарепо Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Шарепо Яков Петрович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Дочь: Шарепо Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Шарепо Яков Петрович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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