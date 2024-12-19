Швайкова (Шарепо) Степанида Петровна 05.11.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШвайкова (Шарепо) Степанида Петровна

Швайкова (Шарепо) Степанида Петровна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.11.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873 ст.

Отец: Шарепо Пётр Степанович

Мать: Шарепо Марина Степановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Муж: Швайков Георгий Сергеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.

Сын: Швайков Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1900 ст.

Дочь: Швайкова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.

Дочь: Швайкова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.