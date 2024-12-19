Швайкова (Шарепо) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения05.11.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873 ст.
Отец: Шарепо Пётр Степанович
Мать: Шарепо Марина Степановна
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.
Сын: Швайков Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.08.1900 ст.
Дочь: Швайкова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.
Дочь: Швайкова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Швайков Георгий Сергеевич