Козлова (Шарепо) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Шарепо Пётр Степанович
Мать: Шарепо Марина Степановна
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Муж: Козлов Илья Иванович
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.
Сын: Козлов Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Дочь: Козлова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.
Дочь: Козлова Матрёна Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.
Дочь: Козлова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1900 ст.
Дочь: Козлова Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно