Козлов Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Козлов Иван Павлович
Мать: Козлова Фёкла
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.
Сын: Козлов Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Дочь: Козлова Елена Ильинична
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.
Дочь: Козлова Матрёна Ильинична
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.
Дочь: Козлова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1900 ст.
Дочь: Козлова Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно