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Козлов Илья Иванович

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Козлов Иван Павлович

Мать: Козлова Фёкла

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Козлова Анастасия Петровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.

Сын: Козлов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.

Сын: Козлов Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Дочь: Козлова Елена Ильинична

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1895 ст.

Дочь: Козлова Матрёна Ильинична

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.

Дочь: Козлова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1900 ст.

Дочь: Козлова Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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