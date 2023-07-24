Козлова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Козлов Илья Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.

Сын: Козлов Нил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно