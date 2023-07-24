Козлова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Козлов Илья Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.
Сын: Козлов Нил Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно