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Шарепо Филипп Петрович

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарепо Пётр Степанович

Мать: Шарепо Марина Степановна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1887 ст.

Дочь: Шарепо Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Сын: Шарепо Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1890 ст.

Дочь: Шарепо Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.

Сын: Шарепо Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Дочь: Шарепо Мария Филипповна

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1901 ст.

Сын: Шарепо Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарепо Маланья Савостеевна

Смерть
Неизвестно
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