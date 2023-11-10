Шарепо Филипп Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарепо Пётр Степанович
Мать: Шарепо Марина Степановна
Рождение ребёнка
24.01.1887 ст.
Дочь: Шарепо Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Рождение ребёнка
01.12.1890 ст.
Дочь: Шарепо Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.
Сын: Шарепо Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.
Дочь: Шарепо Мария Филипповна
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Рождение ребёнка
06.11.1901 ст.
Сын: Шарепо Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Шарепо Маланья Савостеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно