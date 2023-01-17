Салов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чиркова Ираида Павловна
Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рогачева Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно