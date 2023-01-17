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Салов Павел Михайлович

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Место рождения

Молога, Города, Ярославская губерния

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Салов Михаил Зиновьевич

Мать: Салова Прасковья Семеновна

Молога, Города, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Салов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чиркова Ираида Павловна

Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рогачева Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Салов Александр Павлович

Мать ребёнка: Воронова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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