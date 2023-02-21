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Воронова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Воронов Павел Гргорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Салов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чиркова Ираида Павловна

Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рогачева Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Салов Александр Павлович

Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салов Павел Михайлович

Смерть
1943
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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