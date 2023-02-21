Воронова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Воронов Павел Гргорьевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чиркова Ираида Павловна
Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рогачева Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Салов Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область