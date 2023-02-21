Чиркова Ираида (Салова) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Салов Павел Михайлович
Мать: Воронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1935
Сын: Чирков Валентин Афонасьевич
Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
После 1940
Сын: Чирков Владимир Афонасьевич
Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Чирков Геннадий Афонасьевич
Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1945
Дочь: Облезина Людмила Афонасьевна
Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977