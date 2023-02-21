Чиркова Ираида (Салова) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Ираида (Салова) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Салов Павел Михайлович

Мать: Воронова Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1935

Сын: Чирков Валентин Афонасьевич

Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
После 1940

Сын: Чирков Владимир Афонасьевич

Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Чирков Геннадий Афонасьевич

Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1945

Дочь: Облезина Людмила Афонасьевна

Отец ребёнка: Чирков Афанасий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Афанасий Федорович

Смерть
1977
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