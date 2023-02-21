Салов Михаил Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Салов Зиновий
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шубина Анна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Салов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Салова Прасковья Семеновна
Молога, Города, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно