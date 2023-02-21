Салов Михаил Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салов Михаил Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Салов Зиновий

Мать: Салова Доминика ( Домна) Степановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Салов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шубина Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Салов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Салов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Салова Прасковья Семеновна

Молога, Города, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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