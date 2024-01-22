Белова Нина Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939
Отец: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
31.03.1972
Сын: Алексеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Алексеева-Дзалбо Оксана Алексанровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич
Рождение ребёнка
08.05.?
Сын: Алексеев Олег Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Шунта Наталья Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Куприянова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич