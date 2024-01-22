Белова Нина Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Нина Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939

Отец: Белов Артем Макарович

Мать: Алексеева Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
31.03.1972

Сын: Алексеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Алексеева-Дзалбо Оксана Алексанровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич

Рождение ребёнка
08.05.?

Сын: Алексеев Олег Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Шунта Наталья Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Куприянова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Ильич

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