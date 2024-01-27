Алексеева Ульяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова-Ташкина Ольга Артемовна
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Александр Артемович
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова-Такарус Зинаида Артемьевна
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Полина Артемовна
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Надежда Артемовна
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Рождение ребёнка
01.03.1939
Дочь: Белова Нина Артемовна
Отец ребёнка: Белов Артем Макарович
Смерть
Неизвестно