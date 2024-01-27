Алексеева Ульяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ульяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова-Ташкина Ольга Артемовна

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Артемович

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова-Такарус Зинаида Артемьевна

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Полина Артемовна

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Артемович

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Надежда Артемовна

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Рождение ребёнка
01.03.1939

Дочь: Белова Нина Артемовна

Отец ребёнка: Белов Артем Макарович

Смерть
Неизвестно

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