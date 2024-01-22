Алексеев Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Илья

Мать: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Шунта Наталья Александровна

Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Куприянова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Алексеева-Дзалбо Оксана Алексанровна

Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
08.05.?

Сын: Алексеев Олег Александрович

Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
31.03.1972

Сын: Алексеев Александр Александрович

Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна

Смерть
Неизвестно

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