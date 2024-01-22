Алексеев Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Илья
Мать: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Шунта Наталья Александровна
Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Куприянова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Алексеева-Дзалбо Оксана Алексанровна
Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
08.05.?
Сын: Алексеев Олег Александрович
Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
31.03.1972
Сын: Алексеев Александр Александрович
Мать ребёнка: Белова Нина Артемовна
Смерть
Неизвестно