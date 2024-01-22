Алексеев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1972

Отец: Алексеев Александр Ильич

Мать: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лях Марина Михайловна

Рождение ребёнка
28.05.2003

Сын: Алексеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Лях Марина Михайловна

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