Алексеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1972
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1972
Отец: Алексеев Александр Ильич
Мать: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лях Марина Михайловна
Рождение ребёнка
28.05.2003
Сын: Алексеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Лях Марина Михайловна