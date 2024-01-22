Алексеева-Шунта Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Александр Ильич
Мать: Белова Нина Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунта Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Шунта Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шунта Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно