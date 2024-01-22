Алексеева-Шунта Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева-Шунта Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Александр Ильич

Мать: Белова Нина Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунта Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Шунта Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунта Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Шунта Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунта Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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