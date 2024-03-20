Мельников Ефим Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Ефим Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мельников Алексей Гуров

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мельникова Авдотья Ефимова

Мать ребёнка: Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мельников Архип Ефимов

Мать ребёнка: Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Наталья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Никифорова

Смерть
1875
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