Мельников Ефим Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мельников Алексей Гуров
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мельникова Авдотья Ефимова
Мать ребёнка: Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Наталья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Никифорова
Смерть
1875