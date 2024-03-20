Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мельников Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров
Смерть
Неизвестно