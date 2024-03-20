Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Алексей Гуров

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мельников Ефим Алексеев

Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мельников Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Мельников Алексей Гуров

Смерть
Неизвестно

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