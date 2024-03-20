Мельников Алексей Гуров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мельников Афанасий Алексеев
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1814
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область