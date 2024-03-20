Мельников Алексей Гуров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Алексей Гуров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мельников Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мельников Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1814
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
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